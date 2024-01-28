مياه المنيا: عطل مفاجئ بخط طرد محطة مغاغة وجار الإصلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن عطل مفاجئ اليوم الأحد بخط طرد محطة الرفع الرئيسية بمدينة مغاغة وجاري عملية الإصلاح .



وأشارت الشركه في بيان إلى أنه سيتم تخفيف ضغوط المياة حاليا بمدينتي مغاغة والعدوة والقري المغذاة من محطة مياه الصعايدة لحين إصلاح العطل.

وناشدت شركة مياه الشرب المواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الاصلاح مشيرتا ان الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية مجانا لخدمة الاهالي طوال فترة الاصلاح.

فى سياق متصل أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالمنيا أنه تم عقد ورشه تبادل خبرات بين شركتي المنيا والفيوم بالتعاون مع اليونيسف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم وبحضور الدكتور ريمون شكري منسق عام المشروع ومحمد زواوي منسق المشروع ومديري العلاقات العامة والتوعية والاعلام بالفيوم ومديري العلاقات العامة والتوعية والاعلام وادارة القرض الدوار والقطاع المالي بالشركة.

ناقش الإجتماع كيفية قياس المعرفة الخاصة ببرنامج توعية الأطفال للحفاظ علي المياه والصحة والتغذية للمدرسين والطلبة من خلال كيفية تطبيق الإختبار القبلي عليهم وطرق التطبيق من حيث المدخلات والمخرجات مما يساعد في الوصول إلي نتائج محددة لتحقيق الأهداف المرجوه للمشروع.