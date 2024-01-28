محافظ المنيا: طرح سلع غذائية بأسعار مدعمة وتحرير 110 مخالفات لضبط الأسواق

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في توفير المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة " تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني من جانب رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار او اخفاء السلع عن المواطنين تحقيقاً للصالح العام.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها في توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100جنيه للكرتونة، ففي ملوى تم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية تضم ( ٢ ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاى) ، حيثُ شملت أعمال التوزيع منطقة ( ديمنيكو ـ ٢٦يوليو ـ الملكية القبلية ـ أبو نبيل ـ وبورسعيد بحى شرق المدينة) وفى ديرمواس تم طرح 1000 كرتونة بالمنطقة المحيطة بمستشفى الحميات و عزبة آدم، وفى مركز مطاى واصلت الوحدة المحلية جهودها في توفير السلع المدعمة بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب المدينة ومنافذ القري ، واستمرت الوحدة المحلية لمركز مغاغة توزيع كميات من السلع الغذائية بالمنافذ المتنقلة بحديقة الفتح وطرح سكر بسعر 27 ج للكيلو تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبوقرقاص ـ المنياـ مغاغة) حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث ومفتشي التموين، لضبط كافة المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 96 محضرا للمخابز البلدية منها 81 محضرا بأبوقرقاص،15 محضرا بالمنيا، حيث جاءت المحاضر ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة - عدم اعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجل)، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدد من المحلات التجارية بمركز مغاغة ما بين بيع بأسعار أزيد من السعر المقرر وأخرى لعدم توافر فواتير.

وفى مركزى ( بنى مزارـ ملوى) واصلت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط ومتابعة الالتزام بالتسعيرة المقررة دون أي زيادة كما وردت بالقرارات المنظمة لهذا الشأن، ففى مركز بنى مزار تم تحرير 10 محاضر بمجال الأسواق بقرية بنى صامت ما بين (عدم وجود شهادات صحية - عدم مراعاة الاشتراطات المهنية - بيع منتجات بدون تصريح)، إلى جانب إعدام ٧٠ كيلو مواد غذائية فاسدة، كما تم ضبط ومصادرة 26طن من الأرز، و 9 أطنان من السكر بمجلس قروى تندة بمركز ملوى وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

