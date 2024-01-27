عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة ينظم فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا

صدى البلد

نظم المجلس القومى للمرأة فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا بمركزي ملوي ابو قرقاص ، بالتعاون مع مشيخة الازهر- المركز العالمي للفتوي الالكتروني وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي استمرت لمدة اربعة ايام خلال الفترة  من 22 حتي 25 يناير ٢٠٢٤ حيث تم تنفيذ  ١٢ ندوة بقري عزبة مصطفي حمدي، البراجيل، ابو قتله، البرشا، دير ابو حنس، دير البرشا، المطاهره القبلية، بني محمد شعراوي، شراره، سفاي،حرز، ومنشأة نصر. 

تضمنت الندوات العديد من الموضوعات منها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الايجابية للأبناء واختيار شريك الحياة، والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور ،والدمج والاعاقة، وذلك من خلال  مدربين معتمدين من الجمعيه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال.

 

IMG-20240127-WA0149
IMG-20240127-WA0149
IMG-20240127-WA0150
IMG-20240127-WA0150
IMG-20240127-WA0152
IMG-20240127-WA0152
IMG-20240127-WA0151
IMG-20240127-WA0151

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

ترشيحاتنا

حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

في ذكري ميلاد الفنان هشام سليم .. تعرف علي المرض الذي أدي لوفاته .. الأسباب والأعراض

بوتين: روسيا تجري تحقيقات في جرائم النازيين ضد السوفييت بالحرب العالمية الثانية

الشاباك الإسرائيلي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر

قبل انطلاق نهائي مصر والجزائر لليد .. دقيقة حدادًا على روح العامري فاروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"ملابس وأحذية ورماد".. ماذا حدث بحريق شبرا الخيمة؟.. والنيران تحاصر 9 أشخاص

شعبيات تراثية مبهجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

تعرف على أكبر عملة في العالم .. هواية إقتناء الطوابع والعملات تغزو معرض الكتاب

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

اﻟﻤﺰﻳﺪ