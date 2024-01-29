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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع الرئيسية في المنيا

إعادة تأهيل الشوارع
إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

 

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في مركز ملوي، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، أعمال تمهيد شارع الحلاجة بتفرعاته استعداداً للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، للوقوف على آخر المستجدات موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام بالمواصفات الفنية، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ديرمواس، تابع محمد عبد الغني رئيس المركز، أعمال تسوية المنطقة المحيطة بمجمع الخدمات بقرية تل بني عمران ورفع مخلفات البناء وكذلك أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني حرام، وذلك لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وقال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، أنه يجري استكمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقريتي أبوجرج وصفط، وكذلك تسوية ورفع المعوقات بشوارع حي شرق المدينة المدرجة بخطة العام الحالي استعدادا لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم.

وفي مركز مطاي، تابع هشام فايز رئيس المركز، تهيئه تفرعات شارع المدارس بحي شمال المدينة تمهيداً لتركيب الانترلوك، مؤكداً أن مركز مطاي يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، لافتاً أنه سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.

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