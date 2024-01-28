المنيا .. السجن المشدد لـ 15 متهما في قضية قتل بسمالوط

عاقبت محكمة جنايات المنيا متهمين بالسجن المشدد 20 عاما و12 آخرين بالسجن 5 سنوات وآخر بالسجن عاما لاتهامهم بقتل جارهم خلال مشاجرة بمركز سمالوط شمال المنيا .

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين نجيدة وهيثم محمد أبو جبل وأمانة سر خالد شعبان واصدرت حكمها والذي جاء نصه معاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 20 سنة لما اسند اليهم من اتهام والزامهما بالمصاريف الجنائية ومعاقبة 12 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات عما نسب اليهم من اتهامات والزامهما بالمصاريف الجنائية.

كما عاقبت هيئة المحكمه متهم آخر بالحبس مع الشغل لمده عام ورفض الدعوة المدنية المقامة قبله واحالت المحكمه الدعوة المدنية المقامة من قبل باقى المتهمين، الى المحكمة المدنية المختصة دون مصاريف.

ترجع احداث القضية المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا القضية رقم 8876 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1112 كلى شمال المنيا لسنة 2023 مركز سمالوط والمتهم فيها 15 شخصا بالتشاجر في مركز سمالوط مما تسبب في مقتل شاب مقيم باحدى قرى سمالوط للمحاكمة الجنائية بسبب خلافات بينهم .

