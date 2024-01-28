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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع "راك للتنمية " ..

العمل: ختام برنامج تدريبي في مجال التسويق الإلكتروني واستعراض نماذج المشروعات بالمنيا

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية للشباب فى مجال التسويق الإلكتروني ،  والتى استمرت لمدة 22 يوم ، بمركز التدريب المهنى وجامعة دراية من خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP  بالاشتراك مع مؤسسة راك للتدريب ، واستعراض مشروعات الخريجين من المتدربين والمتدربات في نهاية البرنامج التدريبي بجامعة دراية ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتدريب الشباب والفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاحة ، على ايدى مدربين مؤهلين جرى اختبارهم فى وزارة العمل لتقديم المناهج التدريبية بنظام الساعات التدريبية المعتمدة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ..
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة  ،أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالتوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشياً مع خطة الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل ، وأضافت مدير المديرية أن تلك التدريبات التي توفرها المديرية للشباب تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الذى جرى بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى ومؤسسة راك لتدريب أبناء المحافظة ، كما شاهدت خلال الفعاليات بعض العروض للمشروعات والأفكار التى عرضها المتدربات والمتدربين ، مقدمة الشكر والتقدير لمدير إدارة بحوث العمالة وفريق العمل بمركز التدريب المهنى على جهودهم المتميزة التى ساهمت فى نجاح تلك البرامج التدريبية المقدمة للشباب ..

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