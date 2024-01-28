بسبب مشادة كلامية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بمطاي شمال المنيا

أصيب 4 اشخاص في مشاجرة بين عدة أشخاص بمركز مطاي شمال المنيا بسبب مشادة كلامية بين الطرفين تم السيطرة عليها ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والقبض على المتهمين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد باندلاع مشاجرة بين الأهالي ووجود مصابين بدائرة مركز مطاي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بسبب مشادة كلامية وهم سيد. خ 45 سنة ومحمود. س23 سنه ومحمد. س 26 سنه وخلف. س 25 سنه وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.



وألقت قوات الأمن القبض على ٣ أشخاص وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.