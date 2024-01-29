عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بمراكز وقرى محافظة المنيا | تعرف عليها

محافظة المنيا
محافظة المنيا

أصدر محافظ المنيا أسامة القاضي حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بمراكز وقرى محافظة المنيا، شملت 25 قيادة من نواب رؤساء للوحدات المحلية للمراكز ورؤساء للقرى.
وذكر بيان إعلامي لمحافظة المنيا أن القرار تضمن 9 نواب لرؤساء المراكز هم: هشام رجب لأبوقرقاص، وعبد الظاهر حسن للمنيا، وأحمد عبد السلام لملوي، وهشام حسنين لمطاي، وسامي رشاد للعدوة، ويسري عبد المجيد لمغاغة، وهاني الفرغلي وهاني رمضان لبني مزار، وعرفات عبدالله لسمالوط.
كما تم نقل وتعيين 16 رئيس قرية هم: شعبان عبد اللطيف للشيخ مسعود، وكمال إبراهيم لصفانية بالعدوة، وسيد بدوي لميانة، وعبد المنعم صابر لشم البحرية، وأحمد سمير لأبا البلد بمغاغة، وعبد السيد محمد لصندفا، وإسماعيل عبد العظيم لشلقام ببني مزار، وعادل عبد الوهاب لأبوان، وسعيد أبو زيد لحلوة، ومحمود عبد الله لأبو عزيز، وهشام عبد الحليم لمنبال بمركز مطاي، ومحمد فتحي لمنقطين، وملاك يوسف لبني غني بسمالوط، ومحمود وفيق لنزلة حسن بالمنيا، وتمت إعادة 3 رؤساء قرى للعمل بديوان الوحدة المحلية هم: سليمان عبد النبي وحمادة جمعة لسمالوط، وهشام جمال للمنيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

محلل رياضي: خروج منتخب مصر من الأمم الأفريقية أمر طبيعي للغاية|لهذا السبب

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ البرازيل

تعليق جديد من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

متى يوم 27 رجب 2024.. الإفتاء: على بُعد 10 خطوات فاغتنموا ليلته

قبل افتتاحه اليوم برعاية رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل مؤتمر نظام التعليم «STEM»

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في حفلها مع تامر عاشور|شاهد

برصاصة داخل رأسه.. شاب برازيلي يحتفل لمدة 4 أيام دون وعي |تفاصيل

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ