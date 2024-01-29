حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بمراكز وقرى محافظة المنيا | تعرف عليها

أصدر محافظ المنيا أسامة القاضي حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بمراكز وقرى محافظة المنيا، شملت 25 قيادة من نواب رؤساء للوحدات المحلية للمراكز ورؤساء للقرى.

وذكر بيان إعلامي لمحافظة المنيا أن القرار تضمن 9 نواب لرؤساء المراكز هم: هشام رجب لأبوقرقاص، وعبد الظاهر حسن للمنيا، وأحمد عبد السلام لملوي، وهشام حسنين لمطاي، وسامي رشاد للعدوة، ويسري عبد المجيد لمغاغة، وهاني الفرغلي وهاني رمضان لبني مزار، وعرفات عبدالله لسمالوط.

كما تم نقل وتعيين 16 رئيس قرية هم: شعبان عبد اللطيف للشيخ مسعود، وكمال إبراهيم لصفانية بالعدوة، وسيد بدوي لميانة، وعبد المنعم صابر لشم البحرية، وأحمد سمير لأبا البلد بمغاغة، وعبد السيد محمد لصندفا، وإسماعيل عبد العظيم لشلقام ببني مزار، وعادل عبد الوهاب لأبوان، وسعيد أبو زيد لحلوة، ومحمود عبد الله لأبو عزيز، وهشام عبد الحليم لمنبال بمركز مطاي، ومحمد فتحي لمنقطين، وملاك يوسف لبني غني بسمالوط، ومحمود وفيق لنزلة حسن بالمنيا، وتمت إعادة 3 رؤساء قرى للعمل بديوان الوحدة المحلية هم: سليمان عبد النبي وحمادة جمعة لسمالوط، وهشام جمال للمنيا.