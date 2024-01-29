المنيا 2008 يصعد رسميا لدوري الجمهورية بعد الفوز على المقاصة بثلاثية

حقق فريق المنيا 2008 فوزا كبيرا اليوم، على فريق مصر المقاصة بعقر داره بالفيوم ضمن آخر مباريات دوري القطاعات ليضمن الفريق الصعود رسمياً لدوري الجمهورية الموسم المقبل.

وشهدت المباراة، تألقا كبيرا من لاعبي المنيا، وسيطروا على مجريات المباراة وسجلوا 3 أهداف بأقدام بلال التتش في الدقيقة 5 وأحمد ياسر في الدقيقة 65 وحسين القذافي في الدقيقة 88 واستقبلت شباكهم هدف وحيد ليرتفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المقدمة ويتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

وأهدى اللاعبون والجهاز الفني ذلك الفوز والصعود إلى الراحل الكابتن أحمد أبو بكر اللورد المدرب العام السابق للفريق والذي وافته المنية منذ شهرين.

يقود فريق المنيا 2008 كل من اسماعيل مصطفى مدير فني وأحمد علاء نيمو مدرب ووليد أسامة مدرب وحسن سيد مدرب حراس مرمى ومصطفي كامل أخصائي علاج طبيعي ومحمد أبو العلا مدير إداري وناصر أديب مدير مالي تحت إشراف طه حسن مدير قطاع الناشئين وشادي عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.