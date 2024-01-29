عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا 2008 يصعد رسميا لدوري الجمهورية بعد الفوز على المقاصة بثلاثية

فوز فريق المنيا 2008
فوز فريق المنيا 2008

حقق فريق المنيا 2008 فوزا كبيرا اليوم، على فريق مصر المقاصة بعقر داره بالفيوم ضمن آخر مباريات دوري القطاعات ليضمن الفريق الصعود رسمياً لدوري الجمهورية الموسم المقبل.

وشهدت المباراة، تألقا كبيرا من لاعبي المنيا، وسيطروا على مجريات المباراة وسجلوا 3 أهداف بأقدام بلال التتش في الدقيقة 5 وأحمد ياسر في الدقيقة 65 وحسين القذافي في الدقيقة 88 واستقبلت شباكهم هدف وحيد ليرتفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المقدمة ويتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

 

المنيا.. إصابة 5 عمال فى إنقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي

رفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع الرئيسية في المنيا

وأهدى اللاعبون والجهاز الفني ذلك الفوز والصعود إلى الراحل الكابتن أحمد أبو بكر اللورد المدرب العام السابق للفريق والذي وافته المنية منذ شهرين.

يقود فريق المنيا 2008 كل من اسماعيل مصطفى مدير فني وأحمد علاء نيمو مدرب ووليد أسامة مدرب وحسن سيد  مدرب حراس مرمى ومصطفي كامل أخصائي علاج طبيعي ومحمد أبو العلا مدير إداري وناصر أديب مدير مالي تحت إشراف طه حسن مدير قطاع الناشئين وشادي عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.

 

الجهاز الفنى الجمهورية الفيوم المدرب العام الموسم المقبل دورى القطاعات فريق مصر المقاصة فريق المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

رفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع الرئيسية في المنيا

ترشيحاتنا

ملايين الجنيهات.. الداخلية توجه ضربة موجعة لـ عصابات ومافيا الذهب | صور

مسؤولة بالإعلام الكويتية: مصر عاصمة الثقافة ونسعد بمشاركتنا في معرض الكتاب

إعلان جدول ظهور نتائج جميع صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالجيزة

تطور خطير.. حزب الله يعلن قصف 10 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

الغضب يتصاعد| ملايين فيتوريا تثير أزمة.. تفاصيل التعاقد كارثية والبرلمان يتدخل

تحت الألف جنيه.. أحدث Smart Watch أشيك من Apple Watch


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ