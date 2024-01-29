المنيا.. إصابة 5 عمال فى إنقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي

أصيب 5 عمال فى إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن أصابة 5 عمال وهم شعبان. م. ق 36 سنة وحمادة. م. ق 33 سنة وقاسم. م 30 سنة مقيمين بمركز بني مزار وتامر. ط. ك 18 سنة ومحمد. ط. ك 21 سنة مقيمان بمحافظة بني سويف تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

