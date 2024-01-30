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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد اليمني: مدخلتش مدرسة في حياتي ووالدتي ساعدتني لدخول معهد

خالد اليمني
خالد اليمني

كشف البلوجر خالد اليمني صاحب تريند ” يا نهار أسود وملون، عن أسباب تعلقه بالمصريين، مشيرا إلى أن المصريين يحبون بعض، وبينهم معرفة كبيرة وسريعة والجميع متعاون مع الآخر، والناس هنا تكتب لي كلام حلو ومحفز.

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البلوجر خالد اليمني يقتحم ستوديو «صدى البلد».. شوفوا عمل إيه مع لميس سلامة

وعن حياته، وتابع البلوجر خالد اليمني خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، انه : مدخلتش مدرسة في حياتي ووالدتي ساعدتني في دخول معهد لكي أتعلم عند بلوغي السن، انفصلت والدتي

واكمل خالد اليمني: «حلمي إني اشتري بيت خاص لأمي وجدتي، وأسعى لإسعادها لأنها تستحق الكثير والكثير مني، ودائما احمد الله على كل شيء، ونفسي أفتح مشروع خاص بي ويكون لي مصادر دخل متنوعة».

 

خالد اليمني برنامج تفاصيل الإعلامية نهال طايل صدى البلد 2 صاحب تريند ميس سلامة

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