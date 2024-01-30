الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد الانتقامي على الهجوم ضد القوات الأمريكية في الأردن

قال مسؤولون لشبكة CNN إن الرد الأمريكي على الهجوم بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل وجرح أفراد من الخدمة الأمريكية يوم الأحد، من المرجح أن يكون أقوى من الضربات الانتقامية الأمريكية السابقة في العراق وسوريا، على الرغم من أن البنتاغون والبيت الأبيض يحرصان على عدم إرسال برقية بخطط الإدارة.

ويتعرض الرئيس الامريكي جو بايدن لضغوط متزايدة للرد بطريقة توقف هذه الهجمات إلى الأبد.

واستهدف المسلحون المدعومين من إيران المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا أكثر من 160 مرة منذ أكتوبر، ودعا العديد من المشرعين الجمهوريين الولايات المتحدة إلى ضرب داخل إيران مباشرة لإرسال رسالة واضحة.

لكن التحدي الأكبر الآن لإدارة بايدن هو كيفية الرد على غارة الطائرات بدون طيار - الهجوم الأكثر دموية على القوات الأمريكية في المنطقة منذ التفجير الذي وقع في آبي جيت والذي أسفر عن مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية في الأيام الأخيرة للانسحاب من أفغانستان - دون إثارة غضب. حرب إقليمية.

ونفذت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عدة ضربات استهدفت مستودعات الأسلحة التابعة لوكلاء إيران في العراق وسوريا. وحتى الآن، لم تنجح أي من تلك الضربات في ردع المسلحين، الذين أدت هجماتهم الـ 165 إلى إصابة أكثر من 120 من أفراد الخدمة الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة منذ أكتوبر.

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد مارك هيرتلينج إن مقتل أفراد الخدمة الأمريكية 'تجاوز بالتأكيد الخط الأحمر للرئيس'، ويتوقع المسؤولون والمحللون ردًا أكثر قوة لا يقتصر بالضرورة على دولة واحدة أو يوم واحد. لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه من غير المرجح أن توجه الولايات المتحدة ضربة داخل إيران.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن البيئة في الشرق الأوسط خطيرة بقدر ما كانت عليه في المنطقة 'منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك'.