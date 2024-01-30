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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يبحث مد الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب أكتوبر

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية " جايكا "وذلك بحضور السـفيـر أوكــا هيـروشي سفير اليابان بالقاهرة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا  بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

 ومن جانبه أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا علي سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتي الفسطاط بطول 19كم بعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط). كما ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

ثم تطرقت  المباحثات إلي التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد  علي بدء دراسات الجدوى الاقتصادية في إبريل 2024 وانتهاءها مع نهاية العام الحالي ٍ مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في انشاء مصانع للجانب الياباني في مصر خاصة وان وزارة النقل تنفذ خطة  شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

كما تناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من  المهندسين المصريين علي تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة والحصول درجات الماجيستير والدكتوراه في هذا المجال  الهام لنقل خبراتهم الى المهندسين المصريين الاخرين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري

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