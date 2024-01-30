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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انسى ال iPhone والسامسونج.. موبايل Sony جديد بأعلى دقة كاميرا

انسى ال iPhone والسامسونج..موبايل
انسى ال iPhone والسامسونج..موبايل Sony جديد بأعلى دقة كاميرا

ظهرت العديد من التسريبات حول هاتف Sony Xperia 1 VI العام الماضي، ولكن هدأت بعد فترة. عادت هذه التسريبات للظهور مؤخرا، ربما بسبب اقتراب موعد الإطلاق المتوقع.

وفقًا لتسريب جديد شاركه Insider Sony (المسرب المعروف سابقًا باسم Twitter)، يبدو أن هناك مواد تسويقية خاصة بهاتف Xperia 1 VI. تكشف هذه المواد أن الهاتف سيحتوي على إعداد ثلاثي لكاميرات خلفية، وهو ترقية عن سابقه الذي كان يحتوي على كاميرتين فقط.

ستتميز جميع الكاميرات الثلاث بمستشعر 48 ميجابكسل، باستخدام نفس تقنية Exmor T الخاصة بمستشعر الصور للأجهزة المحمولة الموجودة في العدسة الأساسية لهاتف Xperia 1 V. تعد هذه التقنية بتحسين كمية الضوء الداخلة وتقليل التشويش في الصور، ومن المفترض أن تستفيد جميع المستشعرات الثلاثة في هاتف Xperia 1 VI القادم من هذه الميزة.

أما بالنسبة للعدسة الرئيسية، فهي مزودة بفتحة عدسة كبيرة f/1.4 وتقريب بصري 2x وبؤرة تلقائية ثنائية البكسل لتركيز أسرع وأكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إنها تقدم تسجيل فيديو بدقة 1080p مع تثبيت إلكتروني للصورة (EIS).

ستتميز الكاميرا العريضة جدًا بمسافة بؤرية 14-18 مم، وهي مثالية لالتقاط المشاهد الواسعة، وستأتي مع بؤرة تلقائية مدمجة.

في غضون ذلك، سيقدم عدسة التقريب البعدي تقريبًا يصل إلى 6x، وفقًا للتسريبات، تلتقط صورًا تفصيلية بمستشعرها 48 ميجابكسل. ومع ذلك، من المحتمل أن يتم تحقيق تقريب 6x من خلال اقتصاص المستشعر، حيث سيصل التقريب البصري الأصلي إلى 3x فقط.

في حين أن التفاصيل المحددة حول هاتف Xperia 1 VI لا تزال محدودة، يشير تسريب من شهر سبتمبر، كما ذكرت NotebookCheck، إلى الكشف الرسمي عنه في معرض MWC برشلونة 2024 في 28 فبراير.

ومع ذلك، ونظرًا لأن المسرب شارك أيضًا صورة لحدث MWC الخاص بشركة Sony في 26 فبراير، فإن الكشف المبكر ممكن. وبغض النظر عن ذلك، يُتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول Xperia 1 VI في الأسابيع المقبلة.

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