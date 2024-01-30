شاهد| بن جفير يعلق على اغتيال 3 عناصر فلسطينية داخل مستشفي بجنين

هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية التي قام بها باغتيال 3 مواطنين فلسطينيين داخل مستشفي في جنين.

وقال بن جفير عبر حسابه على منصة إكس: "أهنئ جيش الدفاع الإسرائيلي على النشاط البطولي الذي قام به الليلة الماضية بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الشاباك في مخيم جنين للاجئين، والذي أدى إلى القضاء على 3 عناصر فلسطينية".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف: "ليعلم جميع أعدائنا أن قواتنا ستعمل في كل مكان وفي كل مكان، وبكافة الوسائل لحماية مواطني دولة إسرائيل".

https://x.com/itamarbengvir/status/1752233336272015586?s=20

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكرت بملابس أطباء لاقتحام مستشفى ابن سينا في جنين حيث تم اغتيال 3 شبان داخل المستشفي.

من جانبها، أعلنت حركة حماس استشهاد كلا من محمد وليد جلامنة، ومحمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين في سرايا القدس، وشقيقه باسل الغزاوي.

وأكدت الحركة في بيان لها أن إقدام الاحتلال على إعدام الشهداء وأحدهم على سرير المرض هي جريمة حرب متكاملة الأركان.

كما شددت الحركة علي أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وإن المقاومة التي عاهدت شعبنا على الجهاد حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل الحقوق لن ترهبها الاغتيالات.