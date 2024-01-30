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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد واصابة عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة

صدى البلد

استشهد وجرح عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وقال شهود عيان إن '25 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة في حي التفاح شرق مدينة غزة'.

ونقل العديد من المصابين إلى مستشفى الشفاء، بحسب ما أفاد الصحفي وفا خضر الزعنون، الذي شهد وصول المصابين وتواصل مع CNN من المستشفى عبر رسالة نصية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الزعنون لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية 'توغلت' في حي الرمال بمدينة غزة 'من عدة اتجاهات'، وكانت تحاصره، بما في ذلك مستشفى الشفاء. 

وأضاف الزعنون أن 'سيارات الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في التحرك والعمل بسبب القصف المدفعي والحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية'.

الرمال بمدينة غزة القصف المدفعي حي الرمال بمدينة غزة حي التفاح

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