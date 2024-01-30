استشهاد واصابة عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة

استشهد وجرح عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وقال شهود عيان إن '25 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة في حي التفاح شرق مدينة غزة'.

ونقل العديد من المصابين إلى مستشفى الشفاء، بحسب ما أفاد الصحفي وفا خضر الزعنون، الذي شهد وصول المصابين وتواصل مع CNN من المستشفى عبر رسالة نصية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الزعنون لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية 'توغلت' في حي الرمال بمدينة غزة 'من عدة اتجاهات'، وكانت تحاصره، بما في ذلك مستشفى الشفاء.

وأضاف الزعنون أن 'سيارات الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في التحرك والعمل بسبب القصف المدفعي والحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية'.