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رئيس التحرير
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أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يناقش أهم مشكلات تصدير الفراولة

صدى البلد

أعلنت د هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية قيام المعمل بعمل زيارة ميدانية لأحد الشركات التي تستفيد بخدمات المعمل لمتابعة العمل بمصنع الخضر والفاكهة المجمدة الخاص بالشركة وتم خلال الزيارة تفقد مصنع الخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات بالمنطقة الصناعية.

 يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بقيام الجهات البحثية بتأدية الدور الإرشادي ودعم العاملين في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي

وجرى خلال الزيارة بحث زيادة أوجه التعاون مع الشركة للاستفادة بخدمات المعمل المختلفة بحضور المدير التنفيذي ومدير المصنع، كما تم الإجتماع بأهم موردي الشركة من منتجي الفراولة بحضور فريق عمل من الشركة من أقسام الجودة والبحث والتطوير ومعامل الشركة ومناقشتهم في أهم المشكلات التي تقابلهم خلال مراحل إنتاج الفراولة وحتى توريد المنتج للشركة بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات أخرى مثل الملوثات الميكروبية أو العناصر الثقيلة.

ودار خلال هذا الإجتماع الرد على استفساراتهم وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وبحدود مقبولة من متبقيات المبيدات وتم الاتفاق على قيام المعمل بعمل يوم تدريبي كامل بمقر المصنع يضم أساليب وطرق سحب العينات ومعنى الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وأهم الملوثات الميكروبية والعناصر الثقيلة على محصول الفراولة.

يأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري ومصنعي الحاصلات الزراعية من أجل خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.

وتعتبر هذه الشركة هي ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة على مستوى مصر في آخر 3 أعوام كما تقوم بتصدير الفراولة الطازجة والخرشوف ومحاصيل أخرى. 

جدير بالذكر أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة كما أنها أحد أهم الدول المصدرة للفراولة الفريش، ويعد هذا المحصول هو أحد المحاصيل الواعدة تصديريا ويتم تصديره إلى الدول العربية والأوربية ومن أهمها السعودية وانجلترا وغيرهم من الدول ويتطلب تصديره إلى هذه الدول اشتراطات حجرية وصحة نباتية من أهمها متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي والعناصر الثقيلة حتى يتوافق مع اشتراطات هذه الأسواق مما يجعله أحد أولويات المعمل ضمن مجموعة كبيرة من المحاصيل التصديرية المهمة.

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