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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أتميس تسلم 9 قواعد عسكرية للصومال

صدى البلد

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أتميس" اليوم الثلاثاء، إنها سلمت تسع قواعد عسكرية للحكومة الصومالية، إيذانا بانتهاء المرحلة الثانية من انسحاب القوات من البلاد.

وأوضحت أتميس في بيان صدر مساء أمس الاثنين، أنه تم تسليم سبع من القواعد العسكرية التسع يوم الاثنين في حفل أقيم في العاصمة مقديشو، بحسب ما أوردته صحيفة “إيست أفريكان”.

وأضافت : "إن سحب 3000 جندي وتسليم القواعد العسكرية السبع التي تنتهي في بيو كاديل وراجا سيل والبرلمان ومقر الولاية وكوريلو وبوراهاتشي ومطار كيسمايو القديم يمثل لحظة فاصلة في عملية الانتقال الأمني الجارية في الصومال".

وبحسب أتميس، تم إغلاق قاعدتين عسكريتين أخريين هما ساريل والمطار القديم KDF.

وقال الحاج سارجوه باه، مدير إدارة الصراع في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي تحدث في الحدث الذي أقيم في مقديشو، إن الانسحاب يمثل علامة بارزة في المسار الإيجابي للصومال.

وقال باه إن الانسحاب يعد أيضًا شهادة على التقدم الحاسم الذي أحرزه الصومال منذ مايو 2022 تحت القيادة الحكيمة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وأشار إلى أن قوات الأمن الصومالية أظهرت شجاعة ومرونة لا تصدق في إضعاف حركة الشباب الإرهابية كجزء من التنمية المستدامة لقطاع الأمن.

وتابع: "لقد مكنتنا جهودنا الجماعية من تنفيذ انتقال منظم وسلس لـ 2000 جندي العام الماضي، وهذا الشهر 3000 جندي من أتميس من خلال تسليم سبع قواعد عمليات أمامية رئيسية".

وأشار إلى أن الانتقال المنظم يرجع إلى الجهود القوية التي بذلتها اللجنة الثلاثية المكونة من أتميس والحكومة الصومالية ومكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في الصومال.

ولفت إلى أن الإكمال الناجح لمرحلة الانسحاب هذه، على الرغم من التحديات الكبيرة، بما في ذلك ظاهرة النينيو، هو شهادة على إرادة الحكومة الفيدرالية الصومالية في تحقيق انتقال منظم".

وقال باه إن الاتحاد الأفريقي ملتزم تماما بإكمال عملية الانتقال الأمني في الوقت المحدد، ولا سيما بدء الاستعدادات للمرحلة الثالثة من انسحاب 4000 جندي من قوات أتميس بحلول 30 يونيو.

ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقي يدعم بنفس القدر تنفيذ خطة تطوير الأمن في الصومال تحت قيادة الصومال، والتي تم اعتمادها مؤخرًا في نيويورك في ديسمبر 2023، والتي جاءت في أعقاب إنجازات ملحوظة أخرى، بما في ذلك قبول الصومال في مجموعة شرق إفريقيا (EAC). )، وتخفيف عبء الديون ورفع حظر الأسلحة عن الصومال.

وفي هذه الخطة، قال باه إنهم اتفقوا مع الحكومة على استكشاف أشكال الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد اتميس التي سيتم تقديمها إلى الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول 31 مارس للموافقة عليها.

وأضاف: "نعتقد أن هذه خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في الصومال، ونحث جميع أصحاب المصلحة على دعم هذا الجهد".

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أتميس القواعد العسكرية مفوضية الاتحاد الأفريقي حسن شيخ محمود

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