الحوار الوطني.. أسبوعان أمام الأطراف لإرسال التصورات مكتوبة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية إلى برنامج "حديث الأخبار" على قناة "إكسترا نيوز"، أن أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش ب الحوار الوطني.

جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يقوم بعمل جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش. وأشار إلى أن هناك احتياجا عاجلا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين.