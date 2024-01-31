جريمة إعدام صهيونية بحق 30 فلسطينيا.. تم تكبيلهم قبل استشهادهم

وصف نادي الأسير الفلسطيني العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين بانه دليل واضح على جريمة إعدام صهيونية بحقهم.

ووفق وسائل إعلام متفرقة تم نشر وتداول صور لعمليات انتشال جثامين شهداء متحللة عثر عليها مكبلة الأيدي في مدرسة حمد شمالي قطوتداول.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني ان هناك معطيات متزايدة عن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع.