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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية يشارك فيه ممثلو 55 شركة بقنا

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ملتقى للسلامة والصحة المهنية شارك فيه 200 من ممثلى 55 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وذلك على مدار يومين متتاليين ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وزيادة وعي المشاركين بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة والمهنية ودورها الفعال في العملية الإنتاجية في ظل الثورة الصناعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ، فى ضوء القيام بدورها التوعوي والرقابي بجميع المنشآت وحثهم على تطبيق اشتراطات السلامة ، وسعيها لتوفيق أوضاع المنشآت في ظل ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك الملتقى يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف القطاعات والمجالات ، من أجل الحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية أن الملتقى شارك فيه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الذي رحب بالمشاركين في الملتقى وقدم الشكر والتقدير لوزير العمل على جهوده في تنظيم تلك الملتقيات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى جميع أطراف العملية الانتاجية وحماية الأرواح والممتلكات وخلق بيئة عمل آمنة تساعد على العطاء واستمرارية الإنتاج ، كما أكد مدير المديرية في كلمته إلى حرص المديرية على دعم الاستثمار والمستثمرين وضرورة تيسير السبل لأصحاب الأعمال وتوعيتهم فيما يخص تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لما لها من أثر فعال للارتقاء بالاقتصاد الذي تنشده الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ظل الجمهورية الجديدة ، وفي ختام الفعاليات ، جرى تقديم التوصيات بخصوص تطبيق ما تم طرحه خلال الملتقى على أرض الواقع لتحقيق الهدف المنشود لحماية العامل المصري الذي هو العنصر الأساسي للعملية الانتاجية .

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