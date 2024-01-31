تراجع أسعار المنتج الصناعي في قطر بنحو 13% خلال ديسمبر الماضي

كشف جهاز التخطيط و الإحصاء في قطر، عن انخفاض مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 12.94% على أساس سنوي.

وتأثر المؤشر الشهر الماضي بتراجع قطاع التعدين بنسبة 13.6% نتيجة الإنخفاض الحاصل في مجموعة واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة تقريباً.

وأفاد الجهاز بأن قطاع الصناعات التحويلية سجل في ديسمبر الماضي تراجعاً بنسبة 11.6% كمحصلة لتراجع أسعار خمس مجموعات رئيسية بصدارة المعادن الإساسية بنسبة 16.5% .

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء لذات الشهر ارتفاعاً بنسبة 14.2% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار إمدادات المياه بنسبة 7.9% قياساً بشهر ديسمبر 2022.