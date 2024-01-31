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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار المنتج الصناعي في قطر بنحو 13% خلال ديسمبر الماضي

صدى البلد

كشف جهاز التخطيط و الإحصاء في قطر، عن انخفاض مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 12.94% على أساس سنوي. 

وتأثر المؤشر الشهر الماضي بتراجع قطاع التعدين بنسبة 13.6% نتيجة الإنخفاض الحاصل في مجموعة واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة تقريباً.

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وأفاد الجهاز بأن قطاع الصناعات التحويلية سجل في ديسمبر الماضي تراجعاً بنسبة 11.6% كمحصلة لتراجع أسعار  خمس مجموعات رئيسية بصدارة  المعادن الإساسية بنسبة 16.5% .

 وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء لذات الشهر ارتفاعاً بنسبة 14.2% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار إمدادات المياه بنسبة  7.9% قياساً بشهر ديسمبر 2022.

الصناعات التحويلية الغاز الطبيعى المنتج الصناعي إمدادات الكهرباء إمدادات المياه قطاع الصناعات التحويلية

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