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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد الشرنوبي يطرح ثانى أغنياته «ما كفاية»

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

طرح المطرب محمد الشرنوبي أغنيته الثانية، مع بداية عام 2024، وتحمل عنوان "ما كفاية" على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو. 

الأغنية كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى  اسود، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام، بطرح البوستر الدعائى لها، ونشر صورة على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية "ما كفاية"، باستفسار وكتب فى تعليقه: “جاهزين؟”.

وجاءت التعليقات من محبيه ومتابعيه إيجابية، ومن بينها "جاهزين أوي أوى"، و"نفسي ف أغاني كتيير أوى منك يا @sharnouby علشان انت مبدع جداً في الغنا"، و"ياجامد يا شرنوووبي أيوة كده عاوزين كل يوم أغنية".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي طرح مع بداية العام الجديد، أغنيته الأولى مع "جاما ميوزيك" وكانت بعنوان "كان نفسي" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ. 

وتقول كلمات "ما كفاية":

ما كفاية
بقول الوقت ده هيفوت   هنرجع تانى بعد سكوت
ومش خلصانة يا حكايتى  عشان لسه فى شوق موجود
عشان أنا لسه فى عندى  كلام من قبل ما تعاندى
وادينى صبرت ع الأيام واديكى لسه مش جنبى
ما كفاية 
مفيش يوم يعنى وحكاية  يقولو ع اللى جوايه
تحنى وترجعى ليا    ماتبقيش ضعفى وأذايا
مفيش لحكايتى دى نهاية  تكونى فيها ومعايا
مفيش يعنى كلام ينفع ولا انتى بقيتى نساية
دخلت بحبى ليكى رهان    وقولت الحب نفسه ضمان
هتبقى وهبقى أنا جنبك  وادينى لوحدى أنا الخسران
طلعتى حسبة مافهمهاش  وقلبى يموت أوى لو عاش
قالولى إن اللقا ده نصيب  طلعتى نصيب ولسه مجاش
ما كفاية
طب أعمل إيه فى اللى أنا فيه
أسيب يعنى اللى واجعنى واعيش أداريه
ما كفاية

محمد الشرنوبي المطرب محمد الشرنوبى ماكفاية

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