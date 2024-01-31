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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظتي القاهرة والجيزة

صدى البلد



شهدت، اليوم، محافظتا القاهرة والجيزة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الدفع بعدد ١٠٠ معدة بنطاق محافظة الجيزة، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وأشار بدوي، أن محافظة الجيزة شهدت سقوط أمطار متقطعة على مناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوي  محور ٢٦ يوليو وطريق الفيوم وكورنيش النيل والبحر الأعظم وإمبابة والوراق ويشتيل والدقي والمهندسين والعمرانية ومنشأة القناطر وأوسيم والحوامدية والصف وأطفيح، ومازالت عمليات سحب المياه مستمرة.

ومن جانبه، تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات سحب مياه الأمطار من خلال ١٢٥ معدة منتشرة بمختلف المناطق، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تعرضت لسقوط أمطار متقطعة على مناطق: مدينة نصر ورمسيس والمقطم وحلوان وطريق مصر إسكندرية الزراعي وكورنيش النيل ومحور الشهيد والمطرية والزاوية الحمراء والشرابية وحدائق القبة ومنشية ناصر والمعادي والتبين.

ولفت رئيس صرف القاهرة، إلى أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة، مشيراً إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع الرئيسية، وكذا الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

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