أخبار الفن| خالد الصاوي يطمئن جمهوره على حالته الصحية .. يوسف وائل نور: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حرص الفنان خالد الصاوي على الكشف عن تطورات حالته الصحية وطمأنة جمهوره، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية

وقال خالد الصاوي، “أنا حالتي الصحية جيدة جدًا، بالنسبة لوزني وسني ، وكل ما اعاني منه هو مشكلة فى الجيوب الأنفية ، وتكرر لي بشكل موسمي ، ولكن بشكل عام صحتي جيدة ، وأقوم بالمواظبة على تمارين الحديد والبوكس والسباحة”.

قال يوسف وائل نور، نجل الفنان الراحل وائل نور، "أتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد حلمى والفنان ماجد الكدوانى.

وعن فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.. قال يوسف وائل نور لـ"صدى البلد"، "دورى فى الفيلم مختلف عن أدواري السابقة، بجسد دور شاب بسيط وهادى وظروفه صعبة وبيحاول يحسنها".

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” والدتها الفنانة شهيرة بعيد ميلاها .

وقالت رانيا محمود ياسين :حبيتي الغالية امي الحبيية بفضلك وبفضل دعواتك بقيت انسانه لیها وجود و بحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني ايه أمومة ويعني ايه ام بتعطي وبتخاف علي أولادها وبتضحي علشانهم وتعلمت منك كل حاجه بس طبعا انا مش هعرف ابقي زيك انت مافيش زيك أصلا یا حبيتي ربنا يخليكي ليه ويحفظك ويبارك في عمرك انت الام حنونه و انت السند والوتد إلي موقفنا كلنا علي رجلنا ياحبيتي كل سنه وانت طيبه وسعيدة ويبارك فيكي في صحتك يا قلبي.