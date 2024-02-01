السند والوتد.. رانيا محمود ياسين تهنيء والدتها شهيرة برسالة مؤثرة

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” والدتها الفنانة شهيرة بعيد ميلاها .

وقالت رانيا محمود ياسين :حبيتي الغاليه امي الحبييه بفضلك وبفضل دعواتك بقيت انسانه لیها وجود و بحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني ايه امومه ويعني ايه ام بتعطي وبتخاف علي اولادها وبتضحي علشانهم وتعلمت منك كل حاجه بس طبعا انا مش هعرف ابقي زيك انت مافيش زيك اصلا یا حبيتي ربنا يخليكي ليه ويحفظك ويبارك في عمرك انت الام حنونه و انت السند والوتد إلي موقفنا كلنا علي رجلنا ياحبيتي كل سنه وانت طيبه وسعيده ويبارك فيكي في صحتك يا قلبي.

وكانت قد شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، فيديو طريف مع نهاية عام واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت: “كسرت وراها قلة .. وامنيات سعيدة للعام الجديد”.



