"بلعب بوكس".. خالد الصاوي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

حرص الفنان خالد الصاوي على الكشف عن تطورات حالته الصحية وطمأنة جمهوره، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية

وقال خالد الصاوي، “أنا حالتي الصحية جيدة جدًا، بالنسبة لوزني وسني ، وكل ما اعاني منه هو مشكلة فى الجيوب الانفيه ، وتكرر لي بشكل موسمي ، ولكن بشكل عام صحتي جيدة ، وأقوم بالمواظبة على تمارين الحديد والبوكس والسباحة”.

ويشارك الفنان خالد الصاوي في الوقت الحالي في فيلم « رحلة 404»، للمخرج هاني خليفة، وهو من تأليف محمد رجاء، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، حسن العدل.

كما يشارك خالد الصاوي أيضًا في بطولة فيلم « ليه تعيشها لوحدك»، من إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير وسلمى أبو ضيف، محمد رضوان، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي، حيث يسعى طبيب إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة وتتوالى الأحداث.