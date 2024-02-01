أستاذ علاقات دولية: مصر هي الدولة المعنية الأولى بشأن القضايا العربية.. فيديو

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر هي الدولة المعنية الأولى بشأن القضايا العربية سواء في ليبيا أو باقي البلدان.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "القاهرة مازالت متمسكة بإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا"، لافتا: "مصر تتحرك على الرغم من أن حدودها ملتهبة من كل الجهات".

وأشار: "مصر هي الدولة المعنية الأولى بإيجاد حلول شاملة للقضايا العربية بشكل يتوافق مع الرؤية المصرية وضرورة أن يكون هناك وقف للعمليات في ليبيا وإيجاد تسوية سياسية تدفع في اتجاه العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".