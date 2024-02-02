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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خطأ كارثي| "المصل واللقاح" يحذر: العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية

المصل واللقاح
المصل واللقاح

حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، المواطنين من الإفراط في تناول المضادات الحيوية في ظل موسم انتشار العدوات التنافسية.

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أضاف الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  المصاب بنزلات البرد سرعان ما يتناول مضادات حيوية دون استشارة الطبيب في خطأ كارثي، لأن العدوى الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية وليس له دور في القضاء على الفيروس.

تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، المضادات الحيوية تقتل البكتريا النافعة في الجسم وتساهم في نمو البكتريا الضارة تؤثر بشكل كبير على المناعة، لافتا إلى أن علاج العدوة الفيروسية تحتاج إلى الراحة التامة وتناول المشروبات الساخنة، إلا إذا كان الشخص يعاني من عدوى بكتيرية فينصح الطبيب بتناول مضاد حيوي تحت اشرافه. 
 

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