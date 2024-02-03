تعرف على موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري بالقليوبية

أكد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية استمرار أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع ظهورها نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



وقال سعيد إنه وجه العاملين في الكنترول والتصحيح بسرعة العمل حتى تظهر النتيجة في موعدها نهاية الأسبوع الجاري، لتكون متاحة عقب اعتمادها لجميع الطلاب .



وأكد انتهاء تصحيح المواد الشرعية والعربية والثقافية للفصل الدراسي الأول، إذ جرى التأكيد على مراعاة الدقة التامة عند التصحيح والرصد ومراجعة جزئيات الإجابة، تمهيدا لإعلان النتيجة.