البلوجر كنزي مدبولي: "أنا على طبيعتي.. وناس كتير اتعالجت من الوسواس القهري بسببي"

كشفت البلوجر كنزي مدبولي، عن سر نجاحها وحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها، موضحة أنها على طبيعتها كثيرًا والجميع تحدث لها أنها لا بد وأن يكون لها شخصية أخرى تظهر بها غير الشخصية الحقيقة، إلا أنها كانت تتحدث عن تفاصيل شخصية في حياتها.

وأوضحت كنزي مدبولي، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شخصيتها الطبيعية جعلتها قريبة من جمهورها على السوشيال ميديا، وجعلها توصل لعدد أكبر من المواطنين، مؤكدة أنها كانت صادقة مع جمهورها أنها تعاني من مشكلة نفسية، مشددة على أنها كانت تعاني من "الوسواس القهري".

وأضافت أنها تعاني من "الوسواس القهري" منذ 3 سنوات، مشددة على أنها كانت مرتبطة بوالدتها كثيرًا وأنها تواجدت وكانت قريبة جدًا منها، موضحة أن هناك الكثير يتحدثون معها عن أنهم يعانون من نفس هذا المرض.