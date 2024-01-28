الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب

تصدرت البلوجر كنزي مدبولي منصات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"تويتر" و"إنستجرام"، عقب توقيع روايتها الجديدة “فرصة من دهب” في معرض الكتاب 2024.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورا لجمهور عريض في معرض الكتاب 2024، أثناء انتظارهم لتوقيع كنزي مدبولي على الرواية، وتساقط العديد من الأشخاص على الدرج.

كما تداول الرواد مقطع فيديو أثناء دخول كنزي مدبولي الجناح المخصص لبيع روايتها وسط آلاف الأشخاص، والركض خلفها لالتقاط صورة معها.

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على كنزي مدبولي، بعد أنباء أن روايتها حققت نجاحا كبيرا، وتم بيع حوالي 17 طبعة في يوم واحد فقط.

وكتب المتابعون على “فيسبوك”: «ياااه كل دي كتب، كتب في كل حتة، الثقافة حلوة بردو.. إنت بتقرأ إيه، فرصة من ذهب.. من روائع الأديبة كنزي مدبولي»، وكتب آخر: «هو انتم عارفين يعني إيه باعت 17 طبعة في يوم والطبعة أصلا 1000 نسخة أو 500».

وتداول بعض الأشخاص صورة من رواية “فرصة من دهب”، والتي تتضمن هذا المشهد: «أعطاها الفشار وبدآ يشاهدان الفيلم معًا، كانت ضربات قلبه تتسارع حين يراها تضحك على مشاهد الفيلم، الفيلم الذي لم ينتبه إليه، فقط انتبه إلى ملامحها وتعبيرات وجهها، اعترف لنفسه في تلك اللحظة أن سعادتها تجعله في قمة سعادته»، واعترض الكثير من الأشخاص على النص المكتوب داخل الرواية.

رواية كنزي مدبولي

رواية كنزي مدبولي

رواية كنزي مدبولي