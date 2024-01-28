عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

تصدرت البلوجر كنزي مدبولي منصات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"تويتر" و"إنستجرام"، عقب توقيع روايتها الجديدة “فرصة من دهب” في معرض الكتاب 2024.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورا لجمهور عريض في معرض الكتاب 2024، أثناء انتظارهم لتوقيع كنزي مدبولي على الرواية، وتساقط العديد من الأشخاص على الدرج.

txt

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

txt

مجوهرات ثمينة وعربية جديدة .. «دعاء حكم» تثير الجدل بجلسة تصوير|شاهد

كما تداول الرواد مقطع فيديو أثناء دخول كنزي مدبولي الجناح المخصص لبيع روايتها وسط آلاف الأشخاص، والركض خلفها لالتقاط صورة معها.

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على كنزي مدبولي، بعد أنباء أن روايتها حققت نجاحا كبيرا، وتم بيع حوالي 17 طبعة في يوم واحد فقط.

وكتب المتابعون على “فيسبوك”: «ياااه كل دي كتب، كتب في كل حتة، الثقافة حلوة بردو.. إنت بتقرأ إيه، فرصة من ذهب.. من روائع الأديبة كنزي مدبولي»، وكتب آخر: «هو انتم عارفين يعني إيه باعت 17 طبعة في يوم والطبعة أصلا 1000 نسخة أو 500».

وتداول بعض الأشخاص صورة من رواية “فرصة من دهب”، والتي تتضمن هذا المشهد: «أعطاها الفشار وبدآ يشاهدان الفيلم معًا، كانت ضربات قلبه تتسارع حين يراها تضحك على مشاهد الفيلم، الفيلم الذي لم ينتبه إليه، فقط انتبه إلى ملامحها وتعبيرات وجهها، اعترف لنفسه في تلك اللحظة أن سعادتها تجعله في قمة سعادته»، واعترض الكثير من الأشخاص على النص المكتوب داخل الرواية.

 

رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
رواية كنزي مدبولي
كنزي مدبولي معرض الكتاب 2024 معرض الكتاب البلوجر كنزي مدبولي فرصة من دهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 : نزاع مالي

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024: شراء عقار

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024: مشاكل مالية

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024: تجنب القرارات المالية

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024: اكتشاف فرص متاحة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مجوهرات ثمينة وعربية جديدة .. «دعاء حكم» تثير الجدل بجلسة تصوير|شاهد

ترشيحاتنا

مصادر أمريكية: إدارة بايدن تدرس وقف نقل السلاح لإسرائيل

وزير التعليم يتفقد تدريبات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الثانية"

أخبار الفن.. نور النبوى ينتصر على منى زكى.. خالد سليم يطلق قذائفه النارية.. محمد صبحى يعاتب فنان شهير.. وفنانة تضرب زوجها

سيناريو الدادة دودي.. خادمة التجمع سرقت الذهب وسافرت مع أصحاب الفيلا|ما القصة؟

هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة.. شقيقة رامي صبري تثير الجدل في حفل زفافها| شاهد

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ