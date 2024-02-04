أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

أسعار الدواجن اليوم ، نالت اهتمام محركات البحث عنها خلال الساعات والأيام الماضية ، لمعرفة الأسعار قبل الشراء من تجار التجزئة و الجملة.



ويري أصحاب المزارع أن ارتباط أسعار الدواجن اليوم ، متوقف على أسعار العلف واللقاحات والأمصال ، والتي تدخل ضمن التكلفة الأساسية في تسعير الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم



وأفادت المؤشرات الأولية ، أن أسعار الدواجن اليوم ، وصل سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 130 جنيهًا بعد أن كان سعرها منذ أيام قليلة 80 جنيها .

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 91 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا منذ أيام قليلة

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 120 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 120.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.



أسعار البيض



• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 146 ل 154 جنيهًا .

• سعر كرتونة البيض الأبيض 144 ل 150 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

أزمة الدواجن في السوق المصري

بدأت منذ عام 2022

كانت تتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا والأعلاف

زيادة 15% في أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان

