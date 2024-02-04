عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم - أرشيفية

أسعار الدواجن اليوم ، نالت اهتمام محركات البحث عنها خلال الساعات والأيام الماضية ، لمعرفة الأسعار قبل الشراء من تجار التجزئة و الجملة.

ويري أصحاب المزارع أن ارتباط أسعار الدواجن اليوم ، متوقف على أسعار العلف واللقاحات والأمصال ، والتي تدخل ضمن التكلفة الأساسية في تسعير الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم


وأفادت المؤشرات الأولية ، أن أسعار الدواجن اليوم ، وصل سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 130 جنيهًا بعد أن كان سعرها منذ أيام قليلة 80 جنيها .

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  91 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا منذ أيام قليلة

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 120 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  120.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.


أسعار البيض 


•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  146 ل 154 جنيهًا  .

• سعر كرتونة البيض الأبيض 144 ل 150 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

أزمة الدواجن في السوق المصري

بدأت منذ عام 2022
كانت تتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا والأعلاف
زيادة 15% في أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان
 

اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم الدواجن تسعير الدواجن سعر كيلو الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ