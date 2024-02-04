بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

شهدت مباراة منتخبي كوت ديفوار ومالي أحداثا مؤسفة، عقب إطلاق الحكم الدولي محمد عادل صافرة نهاية المباراة، التي انتصر فيها المنتخب الإيفواري بهدفين لهدف.

الاعتداء على الحكم محمد عادل

مباراة كوت ديفوار ومالي

وكان منتخب كوت ديفوار قد فاز على نظيره المالي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بواكي مساء اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

اعتداء لاعبو مالي على الحكم محمد عادل

وعقب نهاية المباراة، اعتدى لاعبو منتخب مالي على محمد عادل بعد خسارتهم أمام المنتخب الإيفواري، قبل أن يغادر الحكم المصري الملعب برافقة قوة من الشرطة الإيفوارية.

ورفض محمد عادل احتساب ركلتي جزاء لمنتخب مالي خلال المباراة، إلى جانب طرده اللاعب هماري تراوري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الكونغو الديمقراطية، في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، مساء يوم الأربعاء القادم.

ساديو ماني يطيح بمحمود البنا

وقال المصدر: إنه جرى استبعاد محمود البنا من البطولة، بسبب الخطأ الذي وقع فيه الطاقم التحكيمي بالكامل في مباراة السنغال وكوت ديفوار، بدور الـ16، بعدم إشهار البطاقة الحمراء لساديو ماني، لاعب "أسود التيرانجا"، بعد تدخل عنيف على لاعب كوت ديفوار، واكتفى الجابوني بيير أتشو بإشهار بطاقة صفراء فقط، مما تسبب في استبعاد الطاقم بالكامل، من بينهم محمود البنا الذي تواجد في تقنية الفيديو.

واقعة الحكم محمد عادل

تحرك عاجل من كاف بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل

أعرب مصدر مسؤول داخل لجنة انضباط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن استيائه مما حدث للحكم المصري محمد عادل، في نهاية مباراة كوت ديفوار ومالي، بربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وقال المصدر: "ما حدث للحكم المصري محمد عادل في نهاية المباراة غير مقبول نهائيا، وسيكون هناك عقاب لكل من تسبب في هذا الموقف غير الجيد، لكن ننتظر تقارير الطاقم التحكيمي للمباراة، من أجل معرفة من تسبب في هذه الأزمة، وسيكون هناك عقاب حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف مرة أخرى".