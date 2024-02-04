ركلات الترجيح تصعد بجنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر

استطاع منتخب جنوب أفريقيا تحقيق انتصار صعب على منافسه الرأس الأخضر بركلات الترجيح في بطولة أمم أفريقيا ليكمل منتخب الأولاد الضلع الرابع من المربع الذهبي في البطولة الافريقية المقامة في كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا في نصف النهائي منتخب النسور نيجيريا ليتأهل الفائز منهما إلى نهائي البطولة الأفريقية ويلتقي الفائز من كوت ديفوار والكونغو.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر، التي أقيمت ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0 على ملعب تشارلز كونان باني.

ليذهب الثنائي إلى الأشواط الإضافية (شوطين، كل شوط 15 دقيقة)، واستمر التعادل السلبي بين الفريقين ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز منتخب الأولاد بنتيجة 2 - 1

وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالتالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو - جرانت كيكانا - موثوبي مفالا - أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيثولي- ثابيلو مورينا - ثيمبا زواني - بيرسي تاو.

خط الهجوم: إيفيدينس ماكجوبا.

وجاء تشكيل الرأس الأخضر كالتالى:

حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: جواو باولو - روبيرتو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفين موريرا.

خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا - كيني روكا سانتوس.

خط الهجوم: جاري رودريجيز - ريان منديز - جوفاني كابرال.