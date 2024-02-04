عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة ثقة عميقة بين جيش الاحتلال وسكان مستوطنات غلاف غزة

جالانت ونتنياهو
جالانت ونتنياهو

كشف قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافي ميلو، صباح اليوم الأحد، عن وجود أزمة ثقة عميقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وسكان مستوطنات غلاف غزة.

وقال ميلو، بحسب وسائل إعلام عبرية: "لقد فشلنا في هجوم 7 أكتوبر وسنجري تحقيقا، ولا انتصار دون إعادة المستوطنين لمنازلهم".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة قـ.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لما نشره موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة، بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة ثقة بنيامين نتنياهو سكان مستوطنات غلاف غزة هجوم 7 أكتوبر حصيلة قـ تلى جيش الاحتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

الأيام سوف تثبت.. تعليق عدلي القيعي على صفقة عبدالله السعيد في الزمالك

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: نطالب بوضع وثيقة تؤطر لمعاملات المسلم في البلاد غير الإسلامية

اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي بالقاهرة.. تفاصيل

أزمة ثقة عميقة بين جيش الاحتلال وسكان مستوطنات غلاف غزة

انفجارات قوية جراء قصف إسرائيلي كثيف لمدينة غزة شمالي القطاع

لإخفاء الواقعة.. ضبط 5 أشخاص أضرموا النيران في فيلا بالمقطم بعد سرقتها

وزير الشئون البرلمانية يوافق على مناقشة طلب حول سياسة تعزيز الصادرات الزراعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان والدة تارا عماد إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

ترامب يثير الجدل بصورة مع نجم الروك إلفيس.. ما القصة؟

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

حسن شحاتة يكشف عن رأيه في ضم عبدالله السعيد للزمالك.. ماذا قال؟

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ