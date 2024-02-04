أزمة ثقة عميقة بين جيش الاحتلال وسكان مستوطنات غلاف غزة

كشف قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافي ميلو، صباح اليوم الأحد، عن وجود أزمة ثقة عميقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وسكان مستوطنات غلاف غزة.

وقال ميلو، بحسب وسائل إعلام عبرية: "لقد فشلنا في هجوم 7 أكتوبر وسنجري تحقيقا، ولا انتصار دون إعادة المستوطنين لمنازلهم".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة قـ.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لما نشره موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة، بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.