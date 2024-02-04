أليس جابر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعتها القصصية "خليل المخاوي"

صدر للكاتبة أليس جابر المجموعة القصصية "خليل المخاوي" عن دار الهالة للنشر والتوزيع وتضم 19 قصة قصيرة، تشارك بها في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الاشكاليات الإنسانية والمجتمعية

وترصد المجموعة القصصية مجموعة من الاشكاليات الإنسانية والمجتمعية، حيث تلتقط الكاتبة التفاصيل الدقيقة لتنسج منها بأسلوب شيق وجذاب مجموعتها الجديدة، حيث تمتاز الكاتبة بتشكيل عالمها الخاص من خلال صور غير تقليدية عن الواقع المعاش واحالة رؤيتها إلى بنيان أدبي يتجاوز اللحظة الحالية.

وتضم المجموعة القصصية الجديدة 19 قصة من بينها، "الطبلة ، زمزم، ثمن الغربة، الست ، سر آمال ، الوقوف في الهواء الطلق ، صراخ الهاوية، والميت كلب ، في البدء، السلام لحيلك".



وسبق أن صدر للكاتبة أليس جابر من قبل، مجموعة قصصية بعنوان "المقعد 43 " عن دار فنون للطباعة والنشر عام 2019 ، و"روح لوسيفر" مجموعة قصصية عن دار النسيم عام 2021 ، و" كلام ابن عم حديد" مجموعة مقالات عن دار يسطرون للطباعة وللنشر 2023.