الدكتورة علا عبد المنعم تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ "استعمال طبيب"

صدر عن دار أكوان للنشر والترجمة والتوزيع المجموعة القصصية "استعمال طبيب" للدكتورة علا عبدالمنعم، لتشارك في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتضم المجموعة 10 قصص ترصد واقع بلدنا سواء في الزمن الحاضر او زمن قديم، إلى جانب مجموعة من القصص التى تتحلي بالطابع الفانتزي، وتناقش المجموعة مجموعة من قضايا المرأة المصرية ومشاكلها ومشاعرها، سواء المهمشة التي تعيش في المناطق العشوائية أوالريف وأيضا المتعلمة التي تتبوأ أعلى المناصب وتعيش في الحضر.

القضايا والمشكلات الخاصة بالمرأة

فيما ترصد المجموعة القصصية عددا من القضايا والمشكلات التى تعيشها المرأة من ضمنها، الختان وزواج القاصرات واهتمام الرجل بإنجاب الذكور وسفر الزوج للبلاد العربية وتسلم الزوجة لمسئولية الأسرة، وتعدد الزوجات، والشرف المستعار، والحنين للماضي، والقسوة في التعامل.

وصدر للدكتورة علاء عبدالمنعم من قبل رواية تحمل عنوان "ميراث الانصاري" عام 2022، ورواية بعنوان "سوق العايقة" عام ٢٠٢٣، ولها تجارب نشر في كتب مجمعة، إلى جانب نشر قصة قصيرة بعنوان "اندلسية" في الكتاب الذهبي الصادر عن مؤسسة روزاليوسف سنة 2021.