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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا فعل صلاح للرد على مهاجميه بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا؟

محمد صلاح
محمد صلاح

رد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، على الانتقادات التي تعرض لها ،  بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة لعودته لليفربول بعد إصابته ما أدي لهجوم الجماهير عليه.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على «إنستجرام» جزءً من أحد الكتب التي يقرأها وكُتب فيه: "اسمها طلع الأمل اللي جواك.. لأنه في الحقيقة الأمل موجود جواك بالفعل.. بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه".

وأضاف: "رابعًا.. دي أهم واحدة.. كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 47 واللي عاوزك 39، واللي عاوزك 42".

وأكمل: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص. ما تسحمش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، انت نفسك وبس".

هذا ويستعد ليفربول، في غياب محمد صلاح، لمواجهة أرسنال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد الإمارات.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٤_١٥٤٤٢٧

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