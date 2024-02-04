أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

يحتفل الممثل الشاب أحمد عبد الحميد بعقد قرانه اليوم، الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى حنين هلال.

ومن المنتظر أن يحضر حفل الزفاف أسرة العروسين والأصدقاء المقربون ونجوم الفن.

أحمد عبد الحميد

جسد أحمد عبد الحميد شخصية ياسر في مسلسل "العودة" الذي عرض على قنوات “دي إم سي” ومنصة “Watch It”، والشخصية هنا تمثل تناقضًا واضحًا مع شخصيته السابقة في مسلسل "طايع" على الرغم من كون الشخصيتين من الصعيد.



في "طايع"، جسد عبد الحميد شخصية صابر، رجل يريد الثأر لوالده الذي توفي، فيعتمد على غضبه لملاحقة طايع الذي يعتقد أنه سبب وفاة والده، فيقع في عواقب كبيرة بسبب الغضب الذي يعميه عن التمييز بين الحقيقة والأوهام، فيأخذ مصير صابر منعطفًا مأساويًا، بسبب رغبته في الانتقام والأخطاء التي ارتكبها نتيجة التمسك بالمفاهيم الخاطئة التي زرعتها أمه بداخله.

على النقيض من ذلك، في مسلسل "العودة"، يتقمص أحمد عبد الحميد دور ياسر، شخصية تتميز اختياراتها بالتحكم والسيطرة كما يغلب عليها الطمع، حيث يقوم ببيع حصة أخته في أرض والدهما دون علمها، مما يضعه في موقف معقد أمام شقيقته وعمدة القرية.

الاختلاف بين شخصيتي صابر وياسر يبرز تطور أحمد عبد الحميد كفنان، كان مصير شخصية صابر في "طايع" الموت بسبب أفعاله الاندفاعية، فماذا سيكون مصير شخصية ياسر التي تحمل الكثير من التعقيد والغموض؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

تدور أحداث مسلسل العودة حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بينه وبين كيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره.

المسلسل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، أحمد عبد الحميد، تامر نبيل، ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.