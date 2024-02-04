عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

يحتفل الممثل الشاب أحمد عبد الحميد بعقد قرانه اليوم، الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى حنين هلال.

ومن المنتظر أن يحضر حفل  الزفاف أسرة العروسين والأصدقاء المقربون ونجوم الفن.

أحمد عبد الحميد 

جسد أحمد عبد الحميد شخصية ياسر في مسلسل "العودة" الذي عرض على قنوات “دي إم سي” ومنصة “Watch It”، والشخصية هنا تمثل تناقضًا واضحًا مع شخصيته السابقة في مسلسل "طايع" على الرغم من كون الشخصيتين من الصعيد.


في "طايع"، جسد عبد الحميد شخصية صابر، رجل يريد الثأر لوالده الذي توفي، فيعتمد على غضبه لملاحقة طايع الذي يعتقد أنه سبب وفاة والده، فيقع في عواقب كبيرة بسبب الغضب الذي يعميه عن التمييز بين الحقيقة والأوهام، فيأخذ مصير صابر منعطفًا مأساويًا، بسبب رغبته في الانتقام والأخطاء التي ارتكبها نتيجة التمسك بالمفاهيم الخاطئة التي زرعتها أمه بداخله.

على النقيض من ذلك، في مسلسل "العودة"، يتقمص أحمد عبد الحميد دور ياسر، شخصية تتميز اختياراتها بالتحكم والسيطرة كما يغلب عليها الطمع، حيث يقوم ببيع حصة أخته في أرض والدهما دون علمها، مما يضعه في موقف معقد أمام شقيقته وعمدة القرية.

الاختلاف بين شخصيتي صابر وياسر يبرز تطور أحمد عبد الحميد كفنان، كان مصير شخصية صابر في "طايع" الموت بسبب أفعاله الاندفاعية، فماذا سيكون مصير شخصية ياسر التي تحمل الكثير من التعقيد والغموض؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

تدور أحداث مسلسل العودة حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بينه وبين كيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره.

المسلسل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، أحمد عبد الحميد، تامر نبيل، ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

أحمد عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تكشف موعد طرح فيلم السيستم في السينمات

عبد الباسط حمودة يحيى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي بعيد الحب

أحمد عز يكشف موعد انتهاء تصوير ولاد رزق 3

تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام فى الكويت

موعد ومكان حفل تامر حسني الجديد

مشاكله كثيرة.. سيد رجب يكشف أسباب تراجع المسرح أمام السينما والتليفزيون

أخبار الفن| ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. ونوال الزغبي تروج لأحدث أغانيها

تخطت المليون مشاهدة.. مصطفى حجاج وصاصا يتصدران تريند يوتيوب بأغنية اللي جاي بتاعنا

ترشيحاتنا

بعد إدارجهم على النشرة الحمراء.. محاكمة 37 متهمًا بـ«خلية التجمع».. غدًا

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

فيديو

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

ماذا فعل؟.. قصة الطفل الفلسطيني الملقب بـ نيوتن غزة

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ