هل يمكنني طلب وجبة خاصة في الأفراح؟ قواعد الإتيكيت

في العديد من الأفراح والمناسبات، يمكنك طلب وجبة خاصة تلبي احتياجاتك الغذائية.

إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لطلب وجبة خاصة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

قواعد الإتيكيت لطلب وجبة خاصة في الأفراح

التواصل مع المضيف: قبل الحدث، اتصل بالمضيف وأعلمه بحاجتك إلى وجبة خاصة. قد يكون من الأفضل القيام بهذا في وقت مبكر لتتمكن المضيف من التعامل مع طلبك.

توضيح احتياجاتك الغذائية: أوضح بدقة الحساسيات أو القيود الغذائية التي تواجهها. سواء كنت تعاني من حساسية معينة أو تتبع نظام غذائي معين مثل النباتيين أو الخالي من الجلوتين، تأكد من توضيح ذلك بوضوح للمضيف.

اقتراح الخيارات الممكنة: إذا كان لديك خيارات محددة أو وجبات قائمة على أطعمة معينة يمكنك تناولها، قدمها للمضيف كاقتراحات. يمكنك أيضًا طلب منهم التشاور مع الشيف أو الفريق المسؤول عن الطعام لإعداد وجبة تلبي احتياجاتك.

التأكد من التنسيق مع الطهاة: قبل الحدث، قد يكون من الأفضل التواصل مع الطهاة مباشرة للتأكد من فهمهم لاحتياجاتك والتأكد من أن وجبتك الخاصة ستكون معدة بشكل صحيح ومناسب لك.

التواصل مع النادلين: عند الوصول إلى الحفلة، قم بالتواصل مع النادلين وأعلمهم بأنك طلبت وجبة خاصة. قد يطلبون منك توجيهات إضافية أو يعرضون عليك المزيد من المعلومات حول الطعام المقدم.

الاحتفاظ بتواصل مع المضيف: إذا كنت تشعر أن هناك حاجة إلى توضيحات إضافية أثناء الحفلة، لا تتردد في التواصل مع المضيف أو الفريق المسؤول عن الطعام.

معظم المضيفين يكونون متعاونين ويسعون لتلبية احتياجات الضيوف، يجب أن تتأكد من الاتصال المبكر والتواصل الجيد لضمان تلبية احتياجاتك الغذائية بشكل صحيح.