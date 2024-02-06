عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكنني طلب وجبة خاصة في الأفراح؟ قواعد الإتيكيت

قواعد الإتيكيت لطلب
قواعد الإتيكيت لطلب وجبة خاصة في الأفراح

في العديد من الأفراح والمناسبات، يمكنك طلب وجبة خاصة تلبي احتياجاتك الغذائية.

إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لطلب وجبة خاصة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

وكالة الأنباء الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مدرب المنتخب

قواعد الإتيكيت لطلب وجبة خاصة في الأفراح

التواصل مع المضيف: قبل الحدث، اتصل بالمضيف وأعلمه بحاجتك إلى وجبة خاصة. قد يكون من الأفضل القيام بهذا في وقت مبكر لتتمكن المضيف من التعامل مع طلبك.

توضيح احتياجاتك الغذائية: أوضح بدقة الحساسيات أو القيود الغذائية التي تواجهها. سواء كنت تعاني من حساسية معينة أو تتبع نظام غذائي معين مثل النباتيين أو الخالي من الجلوتين، تأكد من توضيح ذلك بوضوح للمضيف.

اقتراح الخيارات الممكنة: إذا كان لديك خيارات محددة أو وجبات قائمة على أطعمة معينة يمكنك تناولها، قدمها للمضيف كاقتراحات. يمكنك أيضًا طلب منهم التشاور مع الشيف أو الفريق المسؤول عن الطعام لإعداد وجبة تلبي احتياجاتك.

التأكد من التنسيق مع الطهاة: قبل الحدث، قد يكون من الأفضل التواصل مع الطهاة مباشرة للتأكد من فهمهم لاحتياجاتك والتأكد من أن وجبتك الخاصة ستكون معدة بشكل صحيح ومناسب لك.

التواصل مع النادلين: عند الوصول إلى الحفلة، قم بالتواصل مع النادلين وأعلمهم بأنك طلبت وجبة خاصة. قد يطلبون منك توجيهات إضافية أو يعرضون عليك المزيد من المعلومات حول الطعام المقدم.

الاحتفاظ بتواصل مع المضيف: إذا كنت تشعر أن هناك حاجة إلى توضيحات إضافية أثناء الحفلة، لا تتردد في التواصل مع المضيف أو الفريق المسؤول عن الطعام.

معظم المضيفين يكونون متعاونين ويسعون لتلبية احتياجات الضيوف، يجب أن تتأكد من الاتصال المبكر والتواصل الجيد لضمان تلبية احتياجاتك الغذائية بشكل صحيح.

الافراح وجبة خاصة قواعد إتيكيت اتيكيت ​​​​​​​health قواعد الإتيكيت لطلب وجبة خاصة في الأفراح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

نادي سيراميكا كليوباترا يهنئ حسام حسن بتعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

الصحة تعلن عن بروتوكول تعاون حول الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

قائد الجيش الثاني الميداني يستعرض مع وفد الملحقين العسكريين جهود مصر لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

اعتماد تعيين ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ