عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد 4895 طالبا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن 4895 طالبا استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية علي غزة بجانب تعرض 400 مدرسة للقصف والتخريب منذ بداية العدوان.

كما اصيب 8514 طالبا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وبلغ عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيدا و8227 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 44 طالبا وأصيب 283 آخرون، إضافة إلى اعتقال 89.

واستشهد أيضا 239 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

وحرم 620 ألف طالب من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتعرضت 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"  للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

كما طال الاستهداف الإسرائيلي للمدارس 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

ترشيحاتنا

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول ومقتل 2 من المسلحين

إعلان لوزير الداخلية التركي حول مقتل مسلحين في هجوم على محكمة

راجعين من المزرعة.. مصرع عاملة وإصابة 30 في تصادم بطريق الضبعة- الأوسطي

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى محيط محكمة باسطنبول ومقتل مسلحين

رئيس شعبة اللحوم يطالب بسرعة تدبير الدولار للمستوردين قبل شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

البحر يخرج كنوزه في صقلية.. اكتشاف مذهل بأعماق المياه لطاغية أسطوري| شاهد

فيديو

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ