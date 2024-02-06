وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد 4895 طالبا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن 4895 طالبا استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية علي غزة بجانب تعرض 400 مدرسة للقصف والتخريب منذ بداية العدوان.

كما اصيب 8514 طالبا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وبلغ عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيدا و8227 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 44 طالبا وأصيب 283 آخرون، إضافة إلى اعتقال 89.

واستشهد أيضا 239 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

وحرم 620 ألف طالب من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتعرضت 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

كما طال الاستهداف الإسرائيلي للمدارس 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.