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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

شوبير
شوبير

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة  بشأن مدرب المنتخب الجديد عبر صفحته على فيسبوك.

 

وكتب شوبير:"العوده للمدرب الوطني .. القرار خلال ساعات .. يالا توقعوا مين المدرب".

وهاجمت الإعلامية قصواء الخلالي، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم؛ بعد قرار الاستعانة بمدير فني جديد يقود المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا لروي فيتوريا الذي تمت إقالته.

وقالت قصواء الخلالي عبر برنامجها “في المساء مع قصواء” على قناة “سي بي سي”: إن بيان اتحاد الكرة الخاص برحيل فيتوريا والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد، غريب وعجيب .

 

وأضافت قصواء الخلالي :"بأمارة إيه اتحاد الكرة يعلن رغبته في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد؟.. ولماذا يتم تجاهل المدرب الوطني في بيان اتحاد الكرة".

وأوضحت: "المدرب الوطني صاحب تاريخ حافل بالإنجازات مع منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة".

وأكملت قصواء الخلالي: "على اتحاد الكرة إعادة حساباته، كفاية فنكوش فيتوريا اللي أصاب المصريين بالإحباط، على اتحاد الكرة توفير الدولارات، وغلق ملف تولي مدرب أجنبي، نمتلك مدربين وطنيين كبار لديهم القدرة على تدريب المنتخب".

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