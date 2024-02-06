المدير الفني لـ الزمالك يعقد جلسة تدريبية مع الفريق.. تفاصيل

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب استعداداً للفترة المقبلة، وشدد المدير الفني على ضرورة بذل المزيد من الجهد، حتى يكون الجميع على أتم جاهزية للمشاركات والارتباطات المقبلة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.