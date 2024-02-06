عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين: منتخب مصر يحتاج إلى مدرب أجنبي والمصري لا يصلح

صدى البلد

أكد ربيع ياسين نجم الأهلى السابق أن المنتخب الوطنى يحتاج إلى مدرب أجنبي خلال الفترة القادمة مؤكداً أن المصرى لا يصلح لأن شخصيته لا تتحمل الضغوط والدليل ما حدث مع إيهاب جلال المدرب السابق للفراعنة.


أضاف ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:"نريد تخطيط سليم وتنظيم جيد للكرة المصرية،والفترة الماضية للنسيان ويجب النظر إلى المصلحة العامة وأتمنى التوفيق لمحمد يوسف ولكن هناك علامات استفهام على الاختيارات".

وأكمل:" هناك علامات استفهام على قرارات اتحاد الكرة ولا جديد حتى ألان ومنتخب مصر يحتاج إلى مدرب كبير صاحب هيبة وشخصية كبيرة وقراراته من دماغه حتى يستطيع النجاح مع الفراعنة".

تابع ربيع ياسين:" منتخب مصر وناديا الأهلى والزمالك لا بد أن يكون مدربيهم أجانب،والوطنيين الذين نجحوا فى الفترة الماضية بالتوفيق ليس أكثر لأن المدرب المصري لا يستطيع تحمل الضغوط والدليل إيهاب جلال".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

نادي سيراميكا كليوباترا يهنئ حسام حسن بتعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

الصحة تعلن عن بروتوكول تعاون حول الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

قائد الجيش الثاني الميداني يستعرض مع وفد الملحقين العسكريين جهود مصر لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ