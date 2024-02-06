ربيع ياسين: منتخب مصر يحتاج إلى مدرب أجنبي والمصري لا يصلح

أكد ربيع ياسين نجم الأهلى السابق أن المنتخب الوطنى يحتاج إلى مدرب أجنبي خلال الفترة القادمة مؤكداً أن المصرى لا يصلح لأن شخصيته لا تتحمل الضغوط والدليل ما حدث مع إيهاب جلال المدرب السابق للفراعنة.



أضاف ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:"نريد تخطيط سليم وتنظيم جيد للكرة المصرية،والفترة الماضية للنسيان ويجب النظر إلى المصلحة العامة وأتمنى التوفيق لمحمد يوسف ولكن هناك علامات استفهام على الاختيارات".

وأكمل:" هناك علامات استفهام على قرارات اتحاد الكرة ولا جديد حتى ألان ومنتخب مصر يحتاج إلى مدرب كبير صاحب هيبة وشخصية كبيرة وقراراته من دماغه حتى يستطيع النجاح مع الفراعنة".

تابع ربيع ياسين:" منتخب مصر وناديا الأهلى والزمالك لا بد أن يكون مدربيهم أجانب،والوطنيين الذين نجحوا فى الفترة الماضية بالتوفيق ليس أكثر لأن المدرب المصري لا يستطيع تحمل الضغوط والدليل إيهاب جلال".