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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلاف على ملكية كلب و100 جنيه.. شاب يطعن زميله وينهي حياته بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب علي يد زميله بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة لخلافات علي ملكية كلب ومبلغ مالي قدره 100 جنيه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى قطور المركزي وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق العاجل في واقعة.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور  بوقوع جريمة راح صحيتها شخص يدعي “يوسف .م.م.” في العقد الرابع علي يد زميله ويدعي “ ع.م.س” في العقد الثالث من عمره . علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن السبب وراء الحريمة مشاجرة بين الطرفين بسبب الخلاف على ملكية كلب و ١٠٠جنيه وتطور الأمر الى مشاجرة بين الطرفين.

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 أسفرت عن وقوع المجني عليه قتيلاً طعنآ بالسكين وتم نقله إلي مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وعلي الفور تم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وتشكيل فريق بحث جنائي.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

التحريات الاولية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحرر محضر بالواقعة تشكيل فريق بحث جنائى بمحافظة الغربية انتداب الطب الشرعي مشرحة مستشفى مستشفى قطور المركزي مستشفى المنشاوى العام

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