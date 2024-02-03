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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا

ميدان كوتشنر طنطا
ميدان كوتشنر طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على رفع كفاءة الشوارع لإحداث السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال متابعته أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الازدحام المروري والحوادث المتكررة بالميدان.

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تضمنت الأعمال توسعة الميدان وإزالة المعوقات التي تعيق الحركة المرورية بدءا من تقاطع شارع سعيد مع شارع حسن رضوان، تمهيدا للتطوير وانسيابية حركة المرور حفاظا على حياة المواطنين.

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ثان تعليم توس تعاون المنصورة الجديدة المرورية دكتور طارق رحمى رفع كفاءة منصورة الجديدة محافظ الغربية

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