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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرطوبة وتسربات المياه تهدد سلامة العقارات.. 4 مؤشرات تستدعي الفحص الفوري

العقارات
العقارات
محمد البدوي

تبدأ سلامة العقارات من الالتزام بالاشتراطات الهندسية خلال مراحل التصميم والبناء، لكنها لا تتوقف عند الانتهاء من أعمال الإنشاء، إذ تمثل الصيانة الدورية والاكتشاف المبكر للعيوب عاملين أساسيين للحفاظ على سلامة المباني وحماية السكان. 

تعرض بعض العقارات للرطوبة وتسربات المياه

ومع تعرض بعض العقارات للرطوبة وتسربات المياه، قد تتطور المشكلات البسيطة إلى أضرار تؤثر على العناصر الخرسانية وحديد التسليح، خاصة عند إهمال علامات التحذير أو التعامل معها باعتبارها عيوبًا شكلية.

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 وتبرز أهمية الفحص الهندسي المتخصص في تحديد أسباب الشروخ والهبوط ومظاهر التآكل، وتقييم مدى تأثيرها على سلامة المنشأة، بدلًا من الاعتماد على المظهر الخارجي وحده، بما يساعد على اكتشاف المشكلات والتعامل معها قبل تفاقمها.

خطورة الرطوبة وتسربات المياه

وحذر المهندس إسلام عزيز، الاستشاري الإنشائي، من خطورة الرطوبة وتسربات المياه وتآكل حديد التسليح على السلامة الإنشائية للعقارات، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانة الدورية والاستعانة بمهندسين استشاريين متخصصين لفحص المباني واكتشاف العيوب في مراحل مبكرة.

الحفاظ على سلامة العقارات

وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحفاظ على سلامة العقارات يبدأ منذ مرحلة التصميم والتخطيط، من خلال الالتزام بالاشتراطات الهندسية وأكواد البناء المعتمدة، ثم تنفيذ الأعمال بصورة سليمة واستخدام مواد مطابقة للمواصفات، وصولًا إلى إجراء الصيانة اللازمة بصورة منتظمة.

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وأشار الاستشاري الإنشائي إلى أن ظهور حديد التسليح في العناصر الخرسانية أو ملاحظة شروخ مائلة بزاوية 45 درجة من العلامات التي تستوجب الانتباه والفحص الفوري على يد مهندس استشاري متخصص، محذرًا من تجاهل هذه المؤشرات أو الاكتفاء بمعاينة المبنى ظاهريًا دون تحديد طبيعة المشكلة وأسبابها.

وأضاف أن حالات الهبوط الأرضي أو ميل العقارات قد ترتبط بعدة عوامل، من بينها وجود مشكلات في التربة، أو استمرار تسربات المياه، أو ظهور تجاويف أسفل سطح الأرض، وهي عوامل قد تؤثر على قدرة التربة على تحمل الأحمال، بما يستدعي إجراء الفحوص الهندسية اللازمة لتحديد السبب ومدى تأثيره على استقرار المبنى.

العوامل التي قد تهدد سلامة المنشآت الخرسانية

وأكد عزيز أن الرطوبة تُعد من العوامل التي قد تهدد سلامة المنشآت الخرسانية، إذ يمكن أن تؤدي إلى صدأ حديد التسليح وتآكله، وهو ما قد ينعكس على قدرته على تحمل الأحمال ويؤثر على كفاءة العناصر الإنشائية بمرور الوقت.

ولفت إلى إمكانية التعامل مع بعض حالات الصدأ في مراحلها المبكرة باستخدام مواد متخصصة، وفقًا لحالة حديد التسليح ونتائج التقييم الهندسي، بما يؤكد أهمية عدم تأجيل أعمال الصيانة أو معالجة مظاهر التلف دون الاستعانة بمتخصصين لتحديد الإجراء المناسب.

التعامل الجاد مع الشروخ غير المعتادة

وشددت التحذيرات على أهمية التعامل الجاد مع الشروخ غير المعتادة ومظاهر تآكل الحديد وآثار تسرب المياه، مع ضرورة إجراء تقييم هندسي متخصص عند ظهور هذه العلامات، لضمان تحديد أسبابها ومدى خطورتها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العقارات وشاغليها.

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