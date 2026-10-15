خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر 2026

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تغيير الساعة في مصر 2026، وموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، خاصة أن تغيير التوقيت يرتبط بمواعيد العمل والدراسة والمواصلات والأنشطة اليومية.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وبموجب النظام المعمول به، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً يوم الخميس، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

مع حلول موعد تغيير الساعة، يُنصح المواطنون بمراجعة إعدادات الساعات والأجهزة الإلكترونية، خاصة الساعات التقليدية وأجهزة المنزل التي لا تُحدّث التوقيت تلقائيًا.

أما الهواتف المحمولة والأجهزة المتصلة بالإنترنت، فمن المفترض أن تُحدّث الوقت تلقائيًا عند تفعيل إعدادات التاريخ والوقت التلقائية.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر؟

يأتي العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي وفقًا للقانون المنظم لتغيير التوقيت في مصر، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقديم الساعة خلال فصل الصيف ثم إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع نهاية شهر أكتوبر.

ومع بدء التوقيت الشتوي، يعود المواطنون إلى التوقيت المعتاد، ما يستلزم الانتباه إلى مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات، لتجنب أي ارتباك في المواعيد خلال يوم تغيير الساعة.

خطوات ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، التأكد من إعدادات الوقت لضمان تحديث الساعة بصورة صحيحة عند بدء التوقيت الشتوي.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة فيما يلي:

فتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

الدخول إلى قسم «النظام» (System) أو «الإدارة العامة» (General Management)، بحسب نوع الهاتف.

اختيار «التاريخ والوقت» (Date & Time).

تفعيل خيار «ضبط الوقت تلقائيًا».

تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية، والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

وبعد تفعيل هذه الخيارات، يُفترض أن يتغير الوقت تلقائيًا وفق التوقيت المعتمد، بشرط أن تكون بيانات المنطقة الزمنية على الهاتف محدثة ومتوافقة مع القواعد الرسمية.

كيفية تغيير الساعة على هواتف آيفون

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من ضبط أجهزتهم قبل تطبيق التوقيت الشتوي، من خلال مراجعة إعدادات التاريخ والوقت واتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

اختيار «عام» (General).

الدخول إلى «التاريخ والوقت» (Date & Time).

تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا» (Set Automatically).

التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة، إذا لم يحددها الهاتف تلقائيًا.

ويساعد تفعيل الضبط التلقائي على تحديث الوقت وفق بيانات المنطقة الزمنية التي يعتمدها الهاتف، دون الحاجة إلى تغيير الساعة يدويًا في كل مرة.

