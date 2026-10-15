تشمل الغذاء والدواء ومستلزمات الشتاء.. مصر تواصل دفع قوافل الإغاثة إلى غزة بـ 3 آلاف طن مساعدات

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، تتواصل الجهود المصرية لتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، عبر تجهيز قوافل إغاثية تحمل الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء والوقود، في محاولة للتخفيف من تداعيات الحرب المستمرة على حياة المدنيين.

تحديات إضافية على آلاف الأسر

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وما يفرضه من تحديات إضافية على آلاف الأسر التي تعاني نقص الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل الحاجة إلى الخيام والبطانيات والملابس الثقيلة.

وتواصل مدينة العريش أداء دورها اللوجستي في استقبال المساعدات القادمة من مصادر محلية ودولية، وتجميعها وفرزها تمهيدًا لنقلها إلى القطاع، وسط استمرار التحديات المرتبطة بحركة العبور وإدخال الإغاثة إلى الأراضي الفلسطينية.

وكشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة العريش، عن عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة، اليوم، تضم نحو 3 آلاف طن من المساعدات الإغاثية، عبر الحدود المصرية في اتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة.

شحنات متنوعة من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات

وأوضح عبدالفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القافلة تضم شحنات متنوعة من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات البترولية، إلى جانب كميات كبيرة من الخيام والبطانيات والملابس الشتوية الثقيلة، بهدف تلبية جانب من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لسكان القطاع، والاستعداد للظروف الجوية الصعبة مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء.

وأشار مراسل القناة إلى أن تجهيز هذه المساعدات يتم من خلال الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية في مدينة العريش، حيث تتولى المراكز اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية استقبال الشحنات الواردة من مختلف المصادر، ثم فرزها وتجميعها وإعدادها للنقل، بما يسهم في تنظيم حركة المساعدات وتسريع تجهيزها قبل إرسالها إلى قطاع غزة.

التحركات المصرية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية

وأضاف أن القافلة الجديدة تأتي في إطار التحركات المصرية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين، في ظل الأزمة المعيشية التي يواجهها سكان القطاع نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وما خلفته من احتياجات متزايدة إلى الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء والوقود.

وأكد عبدالفتاح استمرار العمل داخل المراكز اللوجستية بمدينة العريش لتجهيز آلاف الأطنان الإضافية من المساعدات، استعدادًا لنقلها إلى القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تستقبل شحنات الإغاثة القادمة من جهات محلية ودولية، سواء عبر ميناء العريش البحري أو مطار العريش، قبل استكمال الإجراءات اللازمة لتجهيزها وتحريكها.

القيود المفروضة على حركة العبور

وفي سياق متصل، لفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى استمرار إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر أمام حركة المسافرين، بما يشمل الجرحى الذين تستقبلهم مصر لتلقي العلاج داخل مستشفياتها، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على حركة العبور تضيف مزيدًا من التعقيدات إلى المشهد الإنساني في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.